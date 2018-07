Ricardo Bueno acerta com o Santa Cruz e Guarani fica só com um centroavante

Depois de estar 99% certo com o Guarani, o atacante Ricardo Bueno está com passagem comprada para o Recife, onde irá defender o Santa Cruz, rival na Série B do Campeonato Brasileiro. O empresário Marcelo Robalinho disse a pessoas próximas que ainda nesta semana o jogador passará por exames médicos e assina contrato no Nordeste. Com 29 anos, ele defendeu o São Bento no Campeonato Paulista, com cinco gols em 11 jogos.

Ricardo Bueno chegaria para resolver o problema no ataque do Guarani, que conta apenas com Eliandro para ser a referência. Ele chegou a revelar que estava muito próximo de assinar com o time de Campinas (SP). Experiente, já defendeu grandes clubes como Palmeiras, Figueirense e Grêmio.

Além de perder o reforço, o Guarani ficou sem um titular. Na estreia com vitória por 2 a 0 sobre o Brasil-RS, o lateral-esquerdo Gilton se lesionou e precisará de cerca de seis semanas para se recuperar. Ele passou por exames e foi diagnosticado com um problema no ligamento posterior do joelho esquerdo.

O técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, analisa as opções para suprir a ausência. Eron, ex-Atlético Mineiro, deve ser escolhido. Existe a possibilidade de que Denis Neves seja reintegrado à equipe. Ele entrou na lista de dispensas antes do início da Série B, mas não chegou a um acordo com a diretoria e segue com contrato vigente. Nesta segunda-feira, ele reapareceu no Brinco de Ouro, mas o motivo não foi revelado.