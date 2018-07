Ricardo Bueno almeja ser o 'homem-gol' do Palmeiras

Embora o Palmeiras continue atrás da contratação de um atacante para a temporada de 2012,Ricardo Bueno mostrou, nesta quinta-feira, confiança de que poderá se tornar o principal artilheiro da equipe no ano. O jogador, que fez apenas dois gols em 16 partidas com a camisa palmeirense em 2011, mira agora um desempenho bem superior para poder se firmar no time comandado por Luiz Felipe Scolari.

"Meu objetivo é fazer o melhor trabalho este ano, e tem que ser com gols. Eu tenho uma meta pessoal, mas não quero expor para vocês. Espero mostrar para torcida, diretoria e comissão (técnica) que posso ser o homem-gol do time", ressaltou o atacante, em entrevista coletiva na Academia de Futebol.

Já ao comentar a possibilidade de o Palmeiras contratar um novo jogador para o ataque, após a chegada do meia-atacante Daniel Carvalho como reforço, Ricardo Bueno diz que encara o fato com naturalidade. "Fico tranquilo, tentando fazer o meu trabalho aqui. Acredito mesmo que o time precisa de mais um atacante, mas faço o meu papel para me firmar cada vez mais no Palmeiras", acrescentou.

Em 2012, Ricardo Bueno disputará o seu primeiro Campeonato Paulista pelo clube, depois de ter sido o principal artilheiro da edição de 2010 do torneio estadual, quando marcou 16 gols com a camisa do Oeste. Na época, ficou à frente de Rodriguinho, do Santo André, com 15, enquanto Neymar e André, do campeão Santos, fizeram 14 e 13, respectivamente.

"Tive o privilégio de ser o artilheiro em 2010, o Paulistão é um dos regionais mais fortes no País. Só vou voltar a ser artilheiro com muito trabalho e dedicação", enfatizou o atacante, que deverá iniciar como titular o amistoso do próximo sábado, contra o Ajax, no Pacaembu.

Por causa do bom futebol apresentado pelo Oeste no Paulistão de 2010, Ricardo Bueno despertou o interesse do Atlético-MG, clube pelo qual atuou antes de se transferir para o Palmeiras.