Ricardo Bueno comemora atuação e agradece Felipão O técnico Luiz Felipe Scolari apontou o atacante Ricardo Bueno como um dos destaques da vitória por 3 a 0 do Palmeiras sobre o Coruripe, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. O jogador, que começou no banco de reservas, agradeceu a confiança do treinador e disse que espera ganhar ainda mais espaço na equipe.