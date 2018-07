Ricardo Bueno marca no fim e dá vitória ao Santa Cruz contra o Guarani no Arruda

Ricardo Bueno esteve perto de reforçar o Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro. Dado como praticamente certo, o centroavante preferiu ir para o Santa Cruz, onde marcou o gol da vitória do time pernambucano sobre os paulistas, por 2 a 1, nos minutos finais, neste sábado, no Arruda, no Recife, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o Santa Cruz chegou aos seis pontos, ocupando as primeiras posições. Por outro lado, o Guarani conheceu sua primeira derrota na Série B e segue com três pontos, na zona intermediária da classificação.

O Santa Cruz não quis saber de deixar o visitante se habituar ao Arruda e abriu o placar logo aos cinco minutos. Depois de tabela pela direita, com passe de calcanhar de André Luis, Nininho ficou livre e cruzou rasteiro para Halef Pitbull completar para o gol dentro da pequena área.

Logo na sequência, o Guarani perdeu boa oportunidade de empatar com Claudinho. A bola ficou viva dentro da área e sobrou para o atacante, que se enrolou duas vezes e acabou finalizando em cima de Júlio César.

O time campineiro teve mais a bola na maior parte do primeiro, mas não conseguiu transformar o controle em finalizações. Da mesma forma, o Santa Cruz se fechou em busca de um contra-ataque, mas a falta de qualidade, especialmente no último passe, impediu a criação de oportunidades reais. Desta forma, o jogo só esquentou após os 30 minutos, com uma confusão entre André Luis e Auremir no meio-campo, que terminou com um cartão amarelo para cada lado.

Na volta dos vestiários, o Guarani tentou usar os minutos iniciais da segunda etapa para fazer pressão, mas não conseguiu assustar. Desta forma, Vadão foi obrigado a mexer no time, colocando Bruno Souza e Edinho para tentar uma movimentação diferente pelo lado esquerdo. De tanto insistir, o Guarani obrigou Júlio César a trabalhar bem em finalização de fora da área de Juninho.

A vitória do Santa Cruz parecia definida, com a baixa rotação do ataque adversário. Aos 33 minutos, porém, em uma ligação direta, Caíque ajeitou para Eliandro, que dividiu com Júlio César, mas levou a melhor e mandou para os fundos das redes praticamente em cima da linha, aos 33 minutos.

O empate, no entanto, não foi definitivo, pois cinco minutos depois, o Santa Cruz voltou a ficar na frente do placar. Após erro na saída de bola, Tiago Costa recuperou e cruzou na medida para Ricardo Bueno testar para o fundo das redes.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira. O Santa Cruz encara o CRB, às 19h15, no Rei Pelé, em Maceió, enquanto o Guarani recebe o Figueirense, às 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas, ainda com portões fechados por causa de punição.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 2 X 1 GUARANI

SANTA CRUZ - Júlio César; Nininho, Anderson Salles, Bruno Silva e Tiago Costa; David, Elicarlos e André Luís (Roberto); Barbio (Thiago Primão), Halef Pitbull (Ricardo Bueno) e Éverton Santos. Técnico: Vinícius Eutrópio.

GUARANI - Leandro Santos; Lenon, Genílson, Diego Jussani e Eron (Bruno Souza); Auremir, Evandro, Bruno Nazário, Juninho (Caíque) e Claudinho (Edinho); Eliandro. Técnico: Vadão.

GOLS - Halef Pitbull aos cinco minutos do primeiro tempo. Eliandro aos 33 e Ricardo Bueno aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS)

CARTÕES AMARELOS - André Luis (Santa Cruz); Lenon e Auremir (Guarani).

RENDA - R$ 52.870.

PÚBLICO - 6.090 pagantes.

LOCAL - Estádio do Arruda, no Recife (PE).