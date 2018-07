Ricardo Carvalho é novidade em reapresentação do Real

Carvalho está recuperado de uma entorse no ligamento colateral medial do joelho direito, sofrida no fim de novembro. Antes, ainda no começo de outubro, ele teve que se afastar dos treinamentos para tratar de uma lombalgia.

O zagueiro português foi um dos 23 jogadores que se reapresentaram ao técnico José Mourinho nesta quinta-feira. A principal ausência foi Sergio Ramos, que permaneceu na academia, tratando uma lesão leve (de grau 1) sofrida na coxa esquerda, antes da folga natalina.

O próximo compromisso do Real Madrid é no dia 3 de janeiro, contra o Málaga, no Santiago Bernabéu, pelas oitavas de final da Copa do Rei.