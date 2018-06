Ricardo comemora titularidade no Vasco e destaca bom momento do setor defensivo

Destaque neste início de temporada, o jovem zagueiro Ricardo, de 20 anos, falou nesta sexta-feira sobre o momento especial que vive no Vasco e também sobre a expectativa de estar em campo no próximo duelo da Libertadores - na quarta-feira, o time carioca recebe o Jorge Wilstermann, em São Januário, em jogo de ida da fase preliminar.

"Passou a ansiedade da estreia. A última partida em São Januário foi a primeira que joguei como profissional com a presença da torcida vascaína. Minha família também esteve me acompanhando e foi um momento muito especial", afirmou.

Ricardo subiu para o profissional do Vasco no ano passado, mas não chegou a entrar em campo em 2017. O jogador apenas compôs elenco nos treinamentos. Na atual temporada, o zagueiro participou dos dois jogos contra o Universidad Concepción pela fase preliminar da Libertadores com vitórias por 4 a 0, fora, e 2 a 0, em casa.

"O mais importante foi ter saído com mais uma vitória, sem sofrer gols e classificados para a próxima fase da Libertadores. Agora temos que manter os pés no chão, não tem nada ganho. Diante do próximo adversário temos que jogar melhor ainda, sempre evoluindo", disse.

Ricardo Graça fez parte do time sub-20 do Vasco e também falou sobre a satisfação em atuar no profissional com outros atletas revelados pelo clube, como Paulinho, Andrey, Alan Cardoso, Bruno Cosendey, Evander e Paulo Vitor.

"É especial jogar ao lado de outros meninos também revelados aqui. São atletas até mais novos do que eu, que não jogaram na minha época e subiram antes. Fico feliz demais por eles. Paulinho e Evander estão em um grande momento, os mais jovens a marcar pelo Vasco na Libertadores. Tudo que ajuda o Vasco nos deixa muito satisfeitos e a base tem feito seu papel", finalizou.