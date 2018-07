Ricardo Gareca admite interesse do Palmeiras em trazer Lucas Pratto

SÃO PAULO - O técnico do Palmeiras, o argentino Ricardo Gareca, garantiu que quer trazer para o clube o seu antigo comandado no Vélez Sarsfield, o atacante Lucas Pratto. O jogador, inclusive, já foi pretendido pelo Alviverde e agora volta a ter nome envolvido em especulações.

"Existe o interesse no Lucas (Pratto) mesmo antes de eu chegar ao clube. Estamos de olho", disse entrevista ao canal argentino canal TyC Sports. O atacante já havia sido elogiado pelo ex-técnico Gilson Kleina, além de ser pretendido também pelo São Paulo. O grande entrave para trazer o argentino é o alto preço de negociação, que pode chegar a R$ 13,2 milhões.

Gareca também falou sobre o antigo interesse de Palmeiras pelo veterano meia Juan Ramon Riquelme, do Boca Juniors. No momento, o jogador está em fim de contrato, negocia com o Sport e está fora da mira do Alviverde. "O Palmeiras quis o Riquelme no passado, mas hoje já não se fala mais nele por aqui", garantiu o treinador.

O argentino só vai assumir o Palmeiras em junho, durante a parada para a Copa do Mundo. Nas duas rodadas restantes, nos confrontos contra Botafogo e Grêmio, o time ainda será dirigido pelo interino Alberto Valentim.