Ricardo Gareca diz que saída de Valdivia não preocupa Palmeiras

O meia Valdivia está de malas prontas para deixar o Palmeiras. A provável saída do chileno para o Al Fujairah, dos Emirados Árabes, não parece ser algo que tire o sono do técnico da equipe alviverde. Ricardo Gareca minimizou o fato de poder perder um de seus principais jogadores.

"Se Valdivia vai, ele vai. Tem que pensar em quem está aqui. Não lamento. Eu lamento não poder jogar com ele, mas se ele sair, não é preocupação. Deixa de ser uma preocupação para mim. Tenho de me preocupar com quem eu tenho no Palmeiras", disse o treinador argentino.

Sobre a possibilidade de o jogador sair, Gareca garantiu que não está muito inteirado sobre o assunto e nem pretende se envolver no caso. "Valdivia tem a possibilidade de jogar fora. O vice-presidente (Maurício Galiotte) do Palmeiras me ligou e falou comigo", disse o comandante.

Outro jogador que também está de partida é Bernardo. O meia, assim como Valdivia, nem treinou nesta segunda-feira e acerta transferência para o Vitória. Gareca aproveitou que o assunto era Bernardo, para mandar um recado ao time todo.

"Qualquer jogador que não quer ficar, pode sair. Eu não tenho problema em deixá-lo ir, seja quem for. Tem que estar contente aqui. Falei com o Bernardo e ele disse que queria sair. Não tenho problema. Ele que saia", avisou.