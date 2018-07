Ricardo Gareca é apresentado como novo treinador do Palmeiras

SÃO PAULO - Apresentado no início da tarde de sexta-feira na Academia de Futebol, o argentino Ricardo Gareca mostrou animação em assumir o Palmeiras. O novo técnico do time alviverde esteve presente em Araraquara, para acompanhar a vitória da equipe sobre o Figueirense por 1 a 0 e, durante a coletiva, minimizou a polêmica criada sobre a cor da equipe.

"Não gosto de verde? É falso. Senão não teria vindo ao Palmeiras." Gareca chega com a missão de acertar o time, com apresentações regulares desde o retorno da Série B. Sob o comando do interino Alberto Valentim, a equipe conseguiu três vitórias no Brasileirão, o que já faz o novo treinador projetar o futuro. "Falar com Alberto é importantíssimo para mim. Ele está fazendo um grande trabalho, muito importante, muito bom. Seguramente estará comigo como auxiliar", disse.

Sem prometer títulos, o argentino chega com a consciência de que as vitórias serão o alicerce do seu trabalho. "A prioridade para o Palmeiras, e para mim também, é ganhar. No Vélez, tudo se deu com vitórias. Senão seria muito difícil. Eu não posso prometer títulos, não sei o que vai acontecer amanhã. Vivo o presente. O único que posso prometer é entregar o máximo que tenho", completou.

Gareca só vai assumir o comando da equipe após a paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo. Enquanto isso, ele vai acompanhar os treinamentos e viajará para a Argentina com o intuito de resolver algumas questões particulares. Projetando um bom trabalho, ele esclareceu que admira os treinadores brasileiros, e que não traz nada revolucionário ao clube alviverde. "Treinadores argentinos não tem nenhum segredo, eu não tenho nenhum segredo. Admiramos os técnicos brasileiros. Tenho lido que vou trazer coisas novas, mas não trago nada que vocês não conheçam. Para mim, o futebol brasileiro está acima. Eu vim aprender sobre futebol brasileiro."

Após as férias, Gareca se reunirá com sua comissão técnica para avaliar o elenco palmeirense. Sem falar em nomes, disse que o clube provavelmente contará com reforços para o segundo semestre. "Acredito que o Palmeiras vai contratar jogadores. Paulo Nobre me prometeu (risos). Mas não sei a quantidade. Estaremos olhando, conversando, mas vão vir".

COPA DO MUNDO

Argentino, Ricardo Gareca não esconde a torcida por seu país de origem. "Quero que a Argentinha ganhe a Copa. O Brasil é o dono da casa, então a expectativa de vocês é que ganhe. Eu quero que ganhe a Argentina, claro", finalizou.