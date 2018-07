Ricardo Gareca é o novo técnico do Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras oficializou na noite desta quarta-feira a contratação do técnico Ricardo Gareca, de 56 anos, e que até o ano passado estava no Vélez Sarsfield, da Argentina. O treinador argentino assinou contrato válido até 30 de junho de 2015.

Junto com Gareca, virá outros dois profissionais, que são Sérgio Santin (auxiliar técnico) e Néstor Bonillo (preparador físico). Gareca se aposentou como jogador em 1995 e no ano seguinte assumiu o Talleres e já conquistou o título da Série B do Campeonato Argentino e, em 1999, foi campeão da Conmebol. Depois teve passagens por Independiente, Colón, Quilmes, Argentinos Juniors, América de Cali e Santa Fé (ambos da Colômbia) e Universitário, onde foi campeão peruano em 2008.

Em 2009, quando assumiu o Vélez, ele pegou um time em reformulação e sem dinheiro para grandes investimentos. O ponto principal e fundamental para conquistar a diretoria alviverde é o fato dele trabalhar muito bem com as categorias de base e ter a capacidade para montar elenco competitivo sem grandes recursos.

No Vélez, foi campeão argentino em 2009 e vice em 2010. No ano seguinte, ficou em terceiro na Libertadores e mais uma vez conquistou o nacional. O casamento com o time argentino ficou estremecido por culpa de um clube brasileiro. Na Copa Sul-Americana do ano passado, ele foi surpreendido e eliminado pela Ponte Preta.

Gareca será apresentado nesta sexta-feira, mas deve estrear pelo Palmeiras na quarta-feira, na partida contra o Botafogo, em Presidente Prudente. O treinador deve ir para Araraquara acompanhar o time alviverde na partida contra o Figueirense, mas o comando da equipe ainda ficará a cargo do treinador interino, Alberto Valentim.