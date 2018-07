Ricardo Gareca elogia Allione e cobra evolução na equipe do Palmeiras

O técnico Ricardo Gareca respirou aliviado após a vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Avaí, na noite desta quarta-feira, no Pacaembu, pela Copa do Brasil. No entanto, fez questão de deixar claro que ainda não está satisfeito com o time, com exceção da atuação do argentino Allione, que fez seu primeiro jogo oficial com a camisa alviverde.

"Estou satisfeito com a entrega do time, mas temos que dar muito mais e melhorar. Nós sabemos disso. Temos que melhorar, como equipe e estamos tratando de fazer isso jogo a jogo", analisou o treinador.

Quanto ao meia Allione, que já havia jogado contra a Fiorentina, o treinador acredita que ele, assim como os outros estrangeiros, tem demonstrado uma boa adaptação ao clube e ao futebol brasileiro. "O Allione foi bem e tem uma adaptação muito rápida. Tem que ter tempo para ir conhecendo os companheiros. A adaptação dos três jogadores que chegaram comigo [Allione, Mouche e Tobio] foi bastante rápida", comemorou.

A missão do Palmeiras agora é deixar de lado a Copa do Brasil, no qual o time se classificou para as oitavas de final, e voltar a se preocupar com o Campeonato Brasileiro, onde a equipe não vence há sete jogos e no domingo enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O elenco se reapresenta na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol.