Ricardo Gareca pode dar nova chance a Mendieta no Palmeiras

O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol, já visando a partida contra o Cruzeiro, domingo, no Pacaembu. Mais uma vez, o técnico Ricardo Gareca não terá todo o elenco a disposição. Desta vez, Marcelo Oliveira e Wesley estão suspensos.

No caso de Marcelo Oliveira, ele já não poderia jogar por estar emprestado pelo Cruzeiro - uma cláusula no contrato impede que ele enfrente o ex-clube. Sem poder contar com os dois, o treinador deve promover o retorno de William Matheus para a lateral-esquerda, enquanto no meio a tendência é que Mendieta ganhe uma oportunidade. O paraguaio entrou no decorrer da partida em que o Palmeiras foi derrotado por 2 a 0 para o Santos.

O zagueiro Lúcio e o atacante Henrique estão de volta, após cumprirem suspensão. O meia Felipe Menezes está recuperado de dores no tornozelo direito e treinou normalmente nesta sexta-feira. O único que continua no departamento médico é o goleiro Fernando Prass, que se recupera de cirurgia no cotovelo.

Os jogadores que não enfrentaram o Santos ou entraram no decorrer da partida fizeram um treinamento tático no gramado nesta sexta-feira, enquanto os titulares ficaram na academia e depois foram para o campo apenas para jogar futevôlei.