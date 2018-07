Ricardo Gareca prevê evolução do Palmeiras nos próximos jogos

O técnico Ricardo Gareca aprovou a atuação do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Avaí, na última quarta-feira, em Florianópolis, no primeiro jogo em que o time conseguiu um resultado positivo sob a batuta do treinador. Para o argentino, a equipe ainda vai mostrar mais evolução nas próximas rodadas.

"O Palmeiras vai melhorar. Estou convencido de que vai melhorar com o tempo, com os jogos. Sei que o Brasileiro é difícil, com bons rivais, mas tanto nele quanto na Copa do Brasil, vejo que podemos melhorar", analisou o treinador.

Para a partida contra o Avaí, Gareca promoveu oito mudanças na equipe titular, sendo cinco considerados titulares, que foram poupados por causa de cansaço (Wendel, Tobio, William Matheus, Renato e Diogo). O fato do time, mesmo tão desfigurado, ter vencido, enche o treinador de confiança. "É melhor que todos os jogadores estejam bem. Sei que temos bons jogadores e um elenco muito bom."

O elenco do Palmeiras retorna para São Paulo na manhã desta quinta-feira e na sexta-feira volta aos treinamentos visando a partida contra o Corinthians, domingo, no Itaquerão, pelo Brasileirão. Para essa partida, o treinador não poderá contar com Lúcio, que deve ficar cerca de duas semanas fora de combate, por causa de uma lesão no rosto.