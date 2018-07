Ricardo Gareca relaciona Deola e Weldinho no Palmeiras

O elenco do Palmeiras treinou na manhã desta quarta-feira e em seguida viajou para Santos, onde enfrenta o time da casa na quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Ricardo Gareca, que estreia no comando da equipe, divulgou a lista dos relacionados com seis novidades: Deola, Weldinho, Gabriel Dias, Tobio, Eduardo Júnior e Érik.

O goleiro Deola e o lateral-direito Weldinho voltam a ser relacionados depois de serem emprestados para outros clubes. Deola disputou o último Campeonato Paulista pelo Atlético Sorocaba e sob o comando de Gilson Kleina e Alberto não estava sendo relacionado para as partidas. Já o lateral-direito Weldinho voltou de empréstimo do Sporting, de Portugal, onde não teve grandes atuações.

Já o zagueiro Gabriel Dias foi integrado ao time principal pouco antes da paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo, mas ainda não teve oportunidade de jogar. O meia Eduardo Júnior (que na base era conhecido como Juninho) e o atacante Érik são as outras novidades e foram chamados para o time principal com a chegada de Gareca ao clube.

Os desfalques para a partida são o zagueiro Lúcio e o atacante Henrique, ambos suspensos, Fernando Prass, em recuperação de uma cirurgia no cotovelo direito; Felipe Menezes, em estágio de recondicionamento físico; Pablo Mouche, que ainda não reúne condições físicas ideias e Marquinhos Gabriel foi liberado para acertar sua transferência para o Al Nassr, da Arábia Saudita.

Confira a lista dos 20 jogadores relacionados:

Goleiros: Fábio e Deola.

Laterais: Wendel, William Matheus e Weldinho.

Zagueiros: Wellington, Tobio e Gabriel Dias.

Volantes: Marcelo Oliveira, Renato, Josimar, Wesley e Eguren.

Meias: Bruno César, Mendieta, Eduardo Júnior e Mazinho.

Atacantes: Leandro, Diogo e Érik.