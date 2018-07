Ricardo Gareca resolve acabar com testes no elenco do Palmeiras

Junto com a primeira vitória, veio o fim dos testes de Ricardo Gareca na equipe do Palmeiras. O treinador argentino resolveu que a partir de agora vai escalar o que tiver de melhor para dar início à recuperação no Campeonato Brasileiro – o time não vence há cinco rodadas.

O próximo jogo será o clássico com o Corinthians, e a estratégia de Gareca é não tratar a partida como especial. "Já fizemos dois clássicos, contra Santos e Cruzeiro", explicou o argentino, logo depois da vitória sobre o Avaí. A definição da equipe ocorrerá no treino de hoje pela manhã.

Após três partidas, alguns jogadores conseguiram ganhar pontos com o treinador, como o meia Felipe Menezes. Ele soube aproveitar a lacuna deixada pela saída de Valdivia.

Bruno César seria o herdeiro da posição, mas não tem agradado ao treinador. Mendieta seria outro concorrente, mas também ainda não rendeu o que Gareca espera.

Outro que também parece ter aproveitado as chances é o zagueiro Wellington, que deve ser mantido na equipe enquanto Lúcio se recupera de uma lesão no rosto sofrida na partida contra o Cruzeiro. A previsão é de que fique fora do time por duas semanas.

A diretoria anunciou na noite de ontem a contratação do meia argentino Agustín Allione. O jogador foi aprovado nos exames médicos e assinou um contrato de cinco anos. "Trabalharei forte para honrar a camisa do clube", prometeu.

O Palmeiras pagará R$ 6 milhões para ficar com 80% dos direitos econômicos do jogador de 19 anos (os outros 20% são do Vélez Sársfield). Ele chega por indicação de Gareca e, como vinha treinando, poderá ficar á disposição já na semana que vem. "Conheço Allione muito bem. Ele não vai ter problema para jogar no futebol brasileiro", disse o treinador.