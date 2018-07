Ricardo Gareca resolve poupar 6 jogadores diante da Fiorentina

Após comandar treino na manhã desta quarta-feira na Academia de Futebol, o técnico do Palmeiras, Ricardo Gareca, anunciou que poupará seis jogadores para o jogo desta noite, a partir 21h50, contra a Fiorentina, no Pacaembu, pelo torneio amistoso Copa EuroAmericana. Tobio, Wendel, Renato, Felipe Menezes, Henrique e Mouche ficarão de fora da partida. Também não jogam o goleiro Fernando Prass, que ainda se recupera de uma cirurgia no cotovelo direito, o zagueiro Lúcio, que sofreu uma fratura na face, o volante Eguren e o atacante Diogo, ambos com lesão no muscular na coxa esquerda.

Entre as novidades na lista de atletas relacionados estão Allione, Victorino, Bernardo e Patrick Vieira. Contratado do Vélez Sarsfield, o meia argentino Allione chegou ao Palmeiras na segunda-feira e já deve estrear. Outro jogador que chamou atenção ao ser relacionado por Gareca é o zagueiro uruguaio Victorino, contratado no início do ano junto ao Cruzeiro e que, por causa de seguidas lesões, não joga desde setembro de 2012.

Gareca quer usar o amistoso com a Fiorentina para observar alguns jogadores para a sequência do Brasileirão. A equipe está na 12ª posição do campeonato, com 13 pontos, apenas três a mais do que o Coritiba, primeiro na zona do rebaixamento.

Sem vencer há seis rodadas, o Palmeiras perdeu seus últimos três jogos da competição. Por isso, Gareca resolveu deixar o amistoso contra a Fiorentina em segundo plano para concentrar esforços na partida de domingo diante do Bahia, também no Pacaembu, pelo Brasileirão.

Apesar da má fase palmeirense, 20.200 ingressos já foram vendidos para o confronto com a Fiorentina. Nesta quarta-feira, o Palmeiras vai estrear o seu novo uniforme azul, com detalhes em dourado, criado em comemoração ao centenário do clube e em homenagem à Itália. A partida é válida pelo torneio amistoso Copa EuroAmericana e pelo Troféu Julinho Botelho, em homenagem ao ex-jogador que defendeu Palmeiras e Fiorentina.