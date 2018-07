Treinador acredita em São Paulo melhor com poucos reforços

O técnico Ricardo Gomes tem evitado falar sobre sua permanência no São Paulo e sempre deixou claro que essa questão é responsabilidade da diretoria. Apesar do ano ruim da equipe, o comandante vê o clube no caminho certo e acredita que com reforços pontuais a torcida poderá voltar a ter alegrias.

"Precisa de algumas peças, mas só isso. Com reforços acho que o time vai fazer um bom 2017", afirmou Gomes, sem detalhar em quais posições a equipe precisa ser melhorada. "Independentemente se vou ficar, faço o planejamento de curto prazo, do jogo, de médio e longo prazo", disse, citando que já vem discutindo com a diretoria sobre 2017.

A campanha ruim do São Paulo no Campeonato Brasileiro vem fazendo com que o treinador sofra muitas críticas, mas os principais dirigentes do clube, como o diretor executivo Marco Aurélio Cunha e o presidente Carlos Augusto Barros e Silva, têm a intenção de contar com ele para a próxima temporada.

Ricardo Gomes não entra na discussão e diz que está apenas focado em fazer a equipe melhorar seu desempenho para acabar o Campeonato Brasileiro da melhor forma possível. "Queremos vencer os jogos que faltam e terminar na melhor situação na classificação", afirmou o técnico, sobre os confrontos com Atlético-MG e Santa Cruz.