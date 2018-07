Ricardo Gomes admite dificuldades, mas promete luta

O técnico Ricardo Gomes admitiu nesta terça-feira que o São Paulo terá dificuldades para reverter a vantagem do Santos na segunda partida das semifinais do Campeonato Paulista, mas prometeu que o time vai lutar até o fim do duelo do próximo domingo, na Vila Belmiro.

Com a derrota por 3 a 2, o São Paulo tem que vencer o segundo duelo por dois gols de diferença, já que o Santos tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais por ter realizado campanha melhor na primeira fase. "É um jogo que o Santos tem uma boa vantagem, mas vamos brigar até o fim. Até o último minuto. Temos nossas forças. Reconhecemos a força do Santos. Vitória pode dar moral ao grupo", disse.

Ricardo Gomes ressaltou que o São Paulo reagiu depois de estar perdendo por 2 a 0 para o Santos, mesmo estando com dez jogadores, já que o meia Marlos havia sido expulso. "A vantagem poderia ser maior, quando foi para o intervalo. Mas recuperamos e vou trabalhar em cima disso", afirmou.