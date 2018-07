Ricardo Gomes admite relaxamento do Botafogo em derrota

O Botafogo decepcionou a sua torcida ao ser derrotado por 3 a 0 pelo Santa Cruz, no último sábado, no Engenhão, e desperdiçar uma ótima chance de assegurar a conquista do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o acesso à elite garantido desde a rodada anterior da competição, o time carioca acabou sendo surpreendido pelo rival pernambucano, que também deu grande passo rumo ao acesso.

Após o confronto, o próprio técnico Ricardo Gomes admitiu que o seu time entrou em campo relaxado demais, tendo em vista o fato de que já havia conquistado o seu principal objetivo nesta temporada. "A obrigação era o acesso. Hoje (sábado) foi um time mais leve, só que tem dia que é assim. Mesmo grande time tem dia que as coisas não acontecem. Isso foi hoje. Não vejo mais do que isso", ressaltou o comandante.

Ricardo Gomes ainda lembrou que a equipe sofreu com o desgaste depois de ter enfrentado o Luverdense, em Lucas de Rio Verde, na rodada anterior da Série B, na última terça-feira, quando fez a festa com uma vitória por 1 a 0 que lhe assegurou o acesso.

"Esse jogo era perigoso pela qualidade do Santa Cruz, bem estruturado e com jogadores habilidosos no meio. Teve um desgaste, viagem, na hora da reação não tivemos aquela força que queríamos. Quando perde em casa, tem de correr ainda mais. Nesse caso, estava difícil encontrar uma solução. Faltava o melhor do Botafogo", reconheceu.

O treinador evitou ficar lamentando muito a derrota deste sábado e já projetou a conquista do título na próxima sexta, quando o Botafogo enfrentará o rebaixado ABC, em Natal, precisando de uma vitória para ficar com a taça da Série B sem depender de outros resultados. "Com certeza, essa foi a primeira final e não conseguimos sucesso. Vamos para a segunda, de uma forma diferente. É um jogo diferente, temos de preparar bem a semana e vencer", afirmou.