Ricardo Gomes admite sequelas, mas se diz pronto para Botafogo

Depois de sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) que pôs sua vida em risco e quase encerrou sua carreira de técnico precocemente, Ricardo Gomes se emocionou ao falar do retorno aos trabalhos no Botafogo e garantiu estar apto fisicamente para dirigir a equipe alvinegra na beirada do campo. Nesta segunda-feira, o treinador foi apresentado oficialmente e falou da responsabilidade que vai ser levar o time de volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

A entrevista foi concedida no Engenhão, onde o técnico sofreu o AVC enquanto comandava a equipe vascaína em uma clássico contra o Flamengo, em 2011. Desde então, Gomes passou por um árduo processo de recuperação física e chegou a ensaiar o retorno à carreira como diretor de futebol do Vasco, mas não se deu muito bem na função.

"Estou muito feliz de voltar ao que gosto de fazer", considerou o técnico. "Claro que não estou 100%, as pessoas vão ver alguma sequela, mas estou completamente liberado (para trabalhar). Sei que situações de estresse vão acontecer, mas não tenho contraindicações, estou liberado para receber críticas", brincou.

Gomes revelou que havia recebido uma proposta para treinar o Vitória no início do ano, mas em razão de uma cirurgia no joelho não pôde assumir o cargo. Ao receber o contato do Botafogo, neste momento, ele informou aos dirigentes que estava apto e só foi necessário acertar a parte financeira. "Fiquei feliz e emocionado com o convite. Hoje não poderia ser melhor."

O técnico assume o cargo em um momento delicado, em que o Botafogo passa por reformulação do elenco. Com isso, o time tem sofrido uma queda em seu rendimento, embora ainda seja líder da Série B. "Quero dar continuidade ao que foi bem feito da época do René Simões e, agora, com o Jair Ventura."

Antes da entrevista, Gomes foi apresentado ao elenco botafoguense, que treinava sob o comando do auxiliar Jair Ventura para o jogo com o Criciúma, marcado para esta terça-feira, às 21h50, no Engenhão, pela 15ª rodada da Série B. Devido à proximidade da partida, o clube decidiu que o novo técnico só vai dar início às atividades na quarta-feira.