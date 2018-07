Ricardo Gomes admite sofrimento em 'filme de suspense'

"No primeiro contra-ataque teve o gol do Bahia e, com a ansiedade que tomou conta (dos jogadores), ficamos jogando contra o relógio, e o jogo ficou um filme de suspense. No primeiro tempo, com boas oportunidades do Vasco, não fomos felizes nas finalizações. No segundo tempo, nem conseguimos tantas oportunidades assim e o Bahia se fechou ainda melhor e foi perigoso em dois contra-ataques. E o jogo ficou esquisito, resolvido no fim, pela insistência", ressaltou o treinador.

Com o resultado, o Vasco ficou com 21 pontos, na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. E, apesar do empate obtido no término do confronto com o Bahia, Ricardo Gomes não considerou o resultado bom, já que ele enfatizou que apenas a busca pelo título move a equipe carioca na competição nacional, pois o time já assegurou vaga na Copa Libertadores de 2012 por causa da conquista da Copa do Brasil neste ano.

"Para o Vasco, não interessa o G-4 (grupo dos quatro mais bem colocados), mas sim o primeiro lugar. Nossa briga é pelo título e vai ser assim até o final", enfatizou o comandante, depois de dizer que o Vasco tinha a obrigação de bater o Bahia por estar atuando em casa.

Na sua caminhada atrás do sonhado título nacional, o Vasco voltará a campo no próximo domingo, contra o São Paulo, no Morumbi. No confronto, Ricardo Gomes não poderá contar com o lateral-esquerdo Márcio Careca, expulso no final da partida da última quinta-feira e que terá de cumprir suspensão.