Ricardo Gomes aguarda selecionáveis para definir equipe

O técnico Ricardo Gomes, do São Paulo, ainda não sabe que time mandará a campo para enfrentar o Grêmio nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio do Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com quatro jogadores titulares com as seleções nacionais, o comandante vai avaliar a condição de cada um para ver se poderá utilizar.

O caso mais emblemático é do meia Cueva, que atuou o tempo todo pelo Peru contra o Brasil. O desgaste foi grande e caso não esteja 100%, Ricardo Gomes colocará na função o meia Daniel ou Jean Carlos, com mais chance para o primeiro. Além do desgaste da partida, Cueva também teve de encarar uma longa viagem. Assim, o mais provável é que fique no banco.

O lateral Mena, por sua vez, não foi titular do Chile contra o Uruguai. Por isso, pode ser que esteja pronto para enfrentar o Grêmio. Caso não seja escalado, em seu lugar entrará o lateral-esquerdo Carlinhos. Já Rodrigo Caio e Buffarini, convocados por Brasil e Argentina, não entraram em campo na rodada das Eliminatórias e devem estar à disposição de Ricardo Gomes para jogar.

O São Paulo está a sete pontos do G-6, que atualmente é ocupado pelo Atlético-PR, que empatou com o Fluminense por 1 a 1 na abertura da 35ª rodada. O Grêmio está à frente do time do Morumbi e, caso os paulistas vençam, vão se aproximar dos gaúchos na tabela de classificação. Isso daria um ânimo para tentar uma arrancada final na competição.