Ricardo Gomes aponta desgaste físico como culpado por derrota do São Paulo

O técnico Ricardo Gomes apontou o desgaste físico como culpado pela derrota para o Vitória, neste domingo, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo ele, sem o devido descanso, os jogadores não tiveram condições de buscar o resultado depois que Marinho abriu o placar para os baianos no começo do segundo tempo.

"A semana de preparação do Vitória, sem Copa do Brasil, pesou e nós não nos reencontramos. Dominamos 15 minutos, mas sem oferecer nenhum perigo para o adversário", afirmou o treinador.

"Era outra competição e adversário, mas reclamo que voltamos bem do intervalo e caímos muito após o gol do Marinho. Sem o descanso normal, o jogo mudou. Eles ficaram mais organizados, controlando e marcaram o segundo. Ficamos em cima, mas sem perigo", completou.

O São Paulo viajou para Caxias do Sul na quarta-feira, enfrentou o Juventude pela Copa do Brasil no dia seguinte e embarcou direto para Salvador na sexta. O único treino antes de enfrentar o Vitória foi na manhã de sábado, no CT do Bahia. "Hoje (domingo) o que pesou mais foi a questão física. Entramos bem até o gol, que mudou tudo. O jogo ficou diferente, com alternância e mais perigo para eles", analisou o treinador.

Agora o comandante terá uma semana para preparar o time para o próximo jogo. Eliminado da Copa do Brasil, o São Paulo entra em campo apenas no próximo sábado, no Morumbi, para enfrentar o vice-líder Flamengo. A situação na tabela preocupa, já que a equipe está a quatro pontos da zona de rebaixamento.

"Estamos identificando os problemas deste último mês e estamos nos recuperando. Vamos conseguir sair desta situação ingrata e que a torcida não merece", afirmou Ricardo Gomes.