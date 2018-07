Ricardo Gomes aponta evolução do setor ofensivo do Botafogo após vitória

"Fizemos um gol de pênalti, mas tivemos três boas chances com a bola rolando no primeiro tempo. Isso foi marcante. Mas é importante manter essa filosofia, principalmente contra o Flamengo. Nem sempre vai dar certo, mas buscamos melhorar a cada dia", disse.

O treinador admitiu que o time oscilou diante do Volta Redonda, mas culpou as alterações na escalação pelos momentos de desorganização do Botafogo em campo. "Alternamos bons e maus momentos, mas isso é normal porque o time teve mexidas. O meio-de-campo estava alterado e não teve a mesma performance", afirmou.

Com sete pontos, o Botafogo está em terceiro lugar na Taça Guanabara, a segunda fase do Campeonato Carioca, e voltará a jogar no próximo sábado, diante do Flamengo, em Juiz de Fora. Ricardo Gomes acredita que poderá contar com a força máxima, pois Luis Ricardo e Emerson estão recuperados de lesões, enquanto Airton retorna de suspensão. "O Luis Ricardo está bem, vai ser um escolha. O Emerson também. Vamos de time completo", comentou o treinador do Botafogo.