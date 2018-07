Ricardo Gomes avisa: 'Não vou tirar David Neres do time'

David Neres chegou para ficar no time titular do São Paulo. Após mudar a cara do jogo contra o Fluminense em sua estreia e marcar seu primeiro gol clube logo em sua segunda atuação, na vitória diante da Ponte Preta, o atacante revelado em Cotia vai continuar na equipe.

"O David Neres está subindo de rendimento e não vou tirar do time", avisou o técnico Ricardo Gomes, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva no CT da Barra Funda. O treinador, porém, ainda não definiu um dos companheiros de ataque de Neres.

Cuevas e Kelvin jogam com certeza, mas o posto de centroavante é disputado por Pedro Bortulozo, também recém-promovido da categorias de base, e o argentino Chavez, que vive jejum de gols.

"Contra a Ponte Preta, escolhi o Pedro Bortoluzo, mas isso vai depender do adversário. Pode ser ele ou o Chavez" explicou o treinador. Nesta sexta, o garoto participou da primeira parte do treino e o argentino da segunda.

Outra dúvida é na lateral direita. Wesley agradou na posição e pode ser mantido no time, deixando no banco de reservas o então titular Buffarini, convocado para a seleção argentina.

Denis foi mais uma vez poupado, mas, segundo Ricardo Gomes, não será problema para o jogo contra o América-MG, segunda-feira, no Independência. A equipe deverá ter: Denis; Wesley (Buffarini), Maicon, Rodrigo Caio e Mena; João Schmidt, Thiago Mendes e Cueva; David Neres, Kelvin e Pedro Bortulozo (Chavez).