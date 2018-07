Ricardo Gomes diz estar pronto para aguentar a pressão no São Paulo

Quando o nome de Ricardo Gomes foi anunciado como novo técnico do São Paulo, muitos torcedores ficaram preocupados se o treinador terá condições de suportar a pressão, embora estivesse trabalhando no Botafogo. Ciente da desconfiança, o novo comandante são-paulino mostrou bom humor com a situação e disse que está preparado para qualquer cobrança.

"Tenho algumas sequelas, como vocês podem reparar. Recuperei parte da sensibilidade, mas tenho sempre que trabalhar e estimular para melhorar. De resto, não há nenhuma restrição, nem mesmo a pressão de vocês. Estou sem contraindicação", brincou.

Ricardo Gomes teve um AVC em 2011, quando trabalhava no Vasco. Ele ficou quase anos em recuperação, até que conseguiu voltar ao futebol e assumiu o Botafogo. O treinador parece ter um pouco de dificuldade para falar em alguns momentos e durante suas entrevistas ele precisa repetir frases.

De volta ao clube, onde trabalhou entre 2009 e 2010, Ricardo Gomes garante ter retornado diferente, mais calmo. "Eu estou muito mais tranquilo agora. Antes, só tinha a casca de calmo, mas eu ficava muito nervoso. Agora sou calmo de verdade. A gente aprende na dor", explicou.

A reestreia do treinador no comando da equipe será, coincidentemente, contra o clube e o técnico que causou sua demissão na primeira passagem. Ele vai enfrentar o Internacional, de Celso Roth, às 16h, no beira-Rio. O São Paulo é o 12º colocado, com 26 pontos.