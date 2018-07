Ricardo Gomes chega ao São Paulo e fala em investir na base

O técnico Ricardo Gomes foi apresentado nesta terça-feira no CT da Barra Funda e já iniciou os trabalhos no comando do São Paulo. O treinador chegou com um contrato sem prazo de encerramento e multa e, pelo discurso, a prioridade deve ser apostar nos garotos da base do clube.

"Tenho memórias lindas da utilização de garotos formados pelo clube e grandes recordações. O trabalho é bem feito e será valorizado, mas, se o presidente quiser reforçar o time, também não vou reclamar", disse o treinador, demonstrando muito bom humor durante a entrevista coletiva.

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, falou sobre a importância do retorno do treinador ao clube. "O contrato foi celebrado por tempo indeterminado. Temos uma relação de confiança e de história por ambos os lados. Por isso tivemos a tranquilidade de ajustar um contrato sem prazo. Nem isso e nem multa segura ninguém. O que vincula é o respeito e a confiança mútua", afirmou.

Ricardo Gomes comandou o São Paulo entre 2009 e 2010. Foi terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos atrás do líder Flamengo, e semifinalista da Copa Libertadores do ano seguinte. "Agradeço a esse clube, que aprendi a gostar antes mesmo de 2009. Falei isso hoje aos jogadores. Tive minha caminhada com o Leco de 2009 a 2010 e agora, depois de meu acidente, estou muito feliz e querendo fazer ainda mais do que da primeira vez".

O treinador sofreu um AVC em 2011, quando trabalhava no Vasco. Após quatro anos de recuperação, voltou a trabalhar com o futebol, assumiu o Botafogo e foi campeão da Série B de 2015. De volta ao São Paulo, ele chega com um discurso de pés no chão e prefere não fazer promessas.

"Calma, não é assim (São Paulo pode brigar pelo título). Preciso primeiro de informações do dia a dia. Não posso chegar e mudar tudo. Tenho que pegar o método do [Edgardo] Bauza e do [André] Jardine até encontrar minha ideia que possa levar a vitórias consecutivas. Não vem do dia para a noite", explicou. "Daqui um mês eu posso falar se será possível brigarmos pelo título", completou.

A estreia de Ricardo Gomes no comando do São Paulo será no domingo, contra o Internacional, às 16h, em Porto Alegre.