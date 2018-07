Ricardo Gomes comandará seu primeiro treino no São Paulo nesta terça-feira

Anunciado como o novo comandante do São Paulo no último sábado, o técnico Ricardo Gomes começará o seu trabalho junto ao elenco do time nesta terça-feira, às 15 horas. Será o primeiro contato do treinador com os jogadores, que se reapresentam após a derrota para o Botafogo por 1 a 0, sofrida no domingo, no Morumbi.

Após comandar o treino, Ricardo Gomes será apresentado oficialmente e dará sua primeira entrevista coletiva nesta sua volta ao São Paulo - essa será a sua segunda passagem pela equipe. Junto com ele chega o auxiliar Luiz Otávio, que se junta a Pintado na comissão técnica da equipe.

Ricardo Gomes assume o São Paulo em meio a um momento de grande insatisfação da torcida com os últimos resultados do clube.

Em sua primeira oportunidade, ele ficou no cargo entre junho de 2009 e agosto de 2010 e treinou o time em 73 jogos, nos quais acumulou 38 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, um aproveitamento de 59% dos pontos disputados.

Sob seu comando, o São Paulo foi o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de 2009 e chegou às semifinais da Copa Libertadores de 2010, sendo eliminado pelo Internacional - justamente o primeiro adversário na reestreia de Ricardo Gomes, em jogo marcado para domingo, às 16 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre.