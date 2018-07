Ricardo Gomes confirma acerto com Derlis e diz que camisa 9 chega em breve

Depois de oficializar a contratação do técnico Cuca, o diretor de futebol do Santos, Ricardo Gomes, falou sobre o elenco que o treinador terá para o restante da temporada. Ele revelou que o atacante paraguaio Derlis González, do Dínamo de Kiev, deve ser concretizado ainda nesta segunda-feira e disse que o clube está à procura de um camisa 9.

Em relação ao paraguaio, ele comentou. "Está caminhando muito bem. Teremos boas notícias no decorrer do dia", afirmou. "Nas próximas horas estará tudo resolvido. Teve uma semana de batalha, mas está fechado. Enquanto não assina, tem que ter certa... Mas está bem encaminhado", prosseguiu.

Sobre o centroavante, Ricardo Gomes informou que tem alguns contatos e que deve demorar mais alguns dias para sacramentar o acerto. "Tem um 9 na mira. Nos próximos dias teremos boas notícias. Não é de agora que estamos conversando. É um 9 com talento, para chegar e jogar no Santos", disse.

O dirigente também deu duas notícias ruins para os torcedores. Os meio-campistas Bryan Ruiz e Carlos Sánchez não devem ser inscritos na Copa do Brasil. Isso porque o prazo para o nome dos atletas aparecerem no Boletim Informativo Diário da CBF termina hoje. "Não vai ter o tempo necessário. Mas se corresponderem no Brasileiro e na Libertadores já está bom. São duas de três competições."

SITUAÇÃO DE LÉO CITTADINI

Outro problema está na renovação de contrato do meio-campista Léo Cittadini, que se arrasta nos últimos meses. Ricardo Gomes disse que as chances são mínimas. A esperança pela renovação está na chegada de Cuca. O jogador tem contrato até o final do ano, mas por lei já está apto para assinar pré-contrato com outro clube sem que o Santos receba nada.

"Será muito difícil de acontecer essa renovação. Tem poucas chances. Mas a chegada do Cuca pode mudar tudo isso", informou. Ricardo Gomes, no entanto, descartou afastá-lo do elenco nesse segundo semestre. "Vamos romper o contrato até o final. Mas tem uma pequena esperança agora", explicou.