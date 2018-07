Ricardo Gomes confirma Botafogo com Salgueiro e Neilton

O técnico Ricardo Gomes não quis revelar toda a escalação do Botafogo para enfrentar o Boavista, domingo à tarde, em São Januário, mas, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, confirmou pelo menos dois jogadores. O time alvinegro, ainda invicto no Campeonato Carioca, terá o uruguaio Salgueiro e o jovem Neilton.

"Os dois começam a partida. O Neilton passou um tempo no departamento médico. Voltou há 20 dias. Fez três jogos com meio tempo, quase isso. Salgueiro chegou um pouco mais tarde. São peças importantes", explicou Ricardo Gomes.

Será a primeira partida como titular de Salgueiro, de 32 anos, que já atuou nos clássicos contra Fluminense e Vasco. O uruguaio já atuou em diversos países latinos, passando por Uruguai (Danubio), Argentina (Estudiantes e San Lorenzo), Equador, México (Toluca e Necaxa) e Paraguai (Olimpia).

Já Neilton não começou jogando nenhuma partida nesta temporada, ainda. O atacante, revelado pelo Santos, participou da campanha do título da Série B no ano passado, mas começou 2016 machucado.

Na coletiva desta sexta, além de confirmar Neilton e Salgueiro no time titular, Ricardo Gomes também revelou que o lateral-direito Luis Ricardo, com dores musculares, e o volante Bruno Silva, com problema no tornozelo, serão poupados.