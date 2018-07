Ricardo Gomes confirma chegada Sidão, mas garante Helton Leite titular

A grave lesão de Jefferson fez o Botafogo se movimentar e ir ao mercado buscar um novo goleiro. Nesta quarta-feira, o técnico Ricardo Gomes confirmou a contratação de um novo nome para a posição: Sidão, de 33 anos, que se destacou no último Campeonato Paulista com a camisa do Audax.

Sidão ganhou a titularidade no Audax ao longo do Paulistão, se destacou, principalmente pelo jogo com os pés, e ganhou notoriedade com o vice-campeonato na competição. Mas Ricardo Gomes garante que Helton Leite seguirá como titular, pelo menos neste início de afastamento de Jefferson, que ficará três meses longe dos gramados após passar por cirurgia no braço esquerdo.

"A titularidade depende do trabalho. O entrosamento faz com que defina o time. O Helton vai começar nos dois próximos jogos e com certeza vai continuar com boas atuações. O Sidão é um bom goleiro, mas na minha cabeça hoje o Helton é o titular", comentou o treinador.

Se Helton Leite seguirá no gol, Ricardo Gomes fará mudanças nas outras posições para a partida diante do Juazeirense nesta quinta-feira, em Los Larios, pela segunda fase da Copa do Brasil. Depois de vencer por 2 a 1 na ida, o time carioca está próximo de se classificar e, por isso, deve poupar algumas peças já pensando no confronto com o Sport no domingo, fora de casa, pelo Brasileirão.

"Força máxima não teremos. Tenho três ou quatro jogadores para preservar. Leandro, o Rodrigo Lindoso, pela sobrecarga, o Salgueiro... Esses não começam jogando. O Luis Ricardo e o Ribamar também podem ser preservados. Tenho uma dúvida em relação ao estado do Salgueiro pensando na nossa sequência dura no Campeonato Brasileiro. Vamos precisar de todos nesses dez dias", avaliou o treinador.