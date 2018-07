Ricardo Gomes confirma goleiro Sidão como titular do Botafogo O técnico Ricardo Gomes anunciou mudanças no time do Botafogo após o treino desta sexta-feira. A mais importante delas será a entrada do goleiro Sidão, recém-contratado, no lugar de Helton Leite, que vinha sofrendo com as críticas da torcida nas últimas semanas.