Ricardo Gomes confirma Júnior César e aguarda Cicinho

O técnico Ricardo Gomes confirmou nesta sexta-feira o retorno de Júnior César ao time titular do São Paulo. Ele vai substituir Richarlyson, que foi expulso na quarta-feira e cumprirá suspensão no segundo jogo com o Universitário na semana que vem, no Morumbi.

O treinador, porém, ainda não definiu toda a equipe para o jogo de terça-feira. Ele espera uma nova avaliação de Cicinho para escalar a lateral-direita. O jogador sofreu uma luxação no ombro direito, em Lima, e será reavaliado neste final de semana. O último exame não detectou nenhuma lesão no local.

"Conversei com o Cicinho e ele está confiante. Não tem uma lesão que impeça sua liberação", explicou Ricardo Gomes, que deverá escalar Jean na lateral, caso Cicinho não tenha condições de entrar em campo.