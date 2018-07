Ricardo Gomes confirma Sassá, mas não revela escalação do Botafogo Os três gols marcados na vitória por 4 a 1 sobre o Náutico, no último sábado, renderam a Sassá a titularidade do Botafogo. Foi o que confirmou nesta sexta-feira o técnico Ricardo Gomes na véspera do duelo com o Bahia, válido pela 33ª rodada da Série B, no Engenhão. O treinador só evitou confirmar quem será o parceiro de Sassá no setor ofensivo.