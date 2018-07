Ricardo Gomes contém euforia após 1.ª vitória no Vasco O fato de ter estreado no comando do Vasco com uma vitória por 3 a 0 sobre o Americano, no último domingo, em São Januário, pela Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, não iludiu o técnico Ricardo Gomes. Ele fez elogios à atuação da equipe, mas enfatizou que o time precisa melhorar muito ainda se quiser ter grandes ambições na competição.