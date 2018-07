Ricardo Gomes dá nova chance a Salgueiro e barra Luis Henrique no Botafogo Ricardo Gomes fez uma mudança significativa no setor ofensivo do Botafogo no treino desta quinta-feira. Às vésperas da estreia do time na Taça Guanabara, o técnico deu nova chance ao uruguaio Salgueiro no time titular e barrou o jovem Luis Henrique. O primeiro jogo do Botafogo nesta nova fase do Campeonato Carioca será contra o Fluminense, no domingo.