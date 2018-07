Ricardo Gomes decide poupar Juninho Pernambucano Ricardo Gomes anunciou nesta sexta-feira que Juninho Pernambucano não enfrentará o Atlético-MG, no domingo, em Ipatinga. O técnico do Vasco quer dar um descanso para o camisa 8 depois de três jogos em sequência, por julgar que há um desgaste do veterano de 36 anos.