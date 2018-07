Ricardo Gomes define meta no Botafogo: 'Só depois do acesso pensaremos em título' O Botafogo lidera a Série B do Campeonato Brasileiro com um ponto a mais e um jogo a menos que o segundo colocado, o Vitória. Mas não é essa a disputa que está na cabeça do técnico Ricardo Gomes. Para ele, o mais importante é a vantagem de oito pontos para o quinto colocado Paysandu. É o grupo dos quatro primeiros, e consequentemente o acesso à elite, a meta do treinador.