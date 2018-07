Ricardo Gomes define São Paulo e escala três volantes para clássico

O técnico Ricardo Gomes definiu no treino desta segunda-feira a escalação do São Paulo que jogará o clássico contra o Palmeiras, quarta-feira, no Allianz Parque. Será uma formação cautelosa, com três volantes, diante do líder do Campeonato Brasileiro.

O treinador do São Paulo montou o meio de campo com Hudson, João Schmidt e Thiago Mendes. Na prática, não há um meia armador. Na frente, serão três atacantes: Kelvin, Chávez e Luiz Araújo.

A boa notícia é a recuperação de Rodrigo Caio. O zagueiro não sente mais dores musculares e está à disposição do treinador. Nesta segunda, ele participou do treino no time reserva, ao lado de Douglas. Maicon e Lugano foram titulares.

O zagueiro Lyanco retorna da seleção brasileira sub-20 e também fica à disposição. Ricardo Gomes não conta com Cueva e Mena, que jogarão nesta terça-feira por suas seleções nas Eliminatórias. No máximo, poderão ficar no banco de reservas.