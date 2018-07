Ricardo Gomes deve escolher entre Hudson e Wellington para o lugar de João Schmidt

O São Paulo tem um desfalque importante para a partida de domingo, contra o Atlético-MG, fora de casa. O volante João Schmidt recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática. Como Wesley, reserva que vinha entrando na função, está machucado, o técnico Ricardo Gomes terá de escolher entre duas opções.

Hudson e Wellington brigam pela posição, com mais chances para o primeiro. Na reta final do Campeonato Brasileiro, Hudson se machucou e acabou perdendo a titularidade. Agora, espera ter nova chance para mostrar serviço. Já Wellington foi formado no São Paulo e depois de um longo período de empréstimos e recuperação de lesão, voltou a atuar.

Se no meio o time terá mudanças, no ataque duas alterações devem ser feitas, com os retornos de Chaves na vaga de Pedro e Luiz Araújo no lugar de Robson. Ambos cumpriram suspensão e estão à disposição do técnico Ricardo Gomes.

Nos treinamentos durante a semana, o comandante deve mostrar a formação que pretende colocar em campo. Ele já tinha avisado que não pretendia fazer testes para a próxima temporada, mas pode ser que opte por observar melhor um ou outro jogador. As atividades no CT até sábado devem indicar qual será o time para enfrentar o Atlético-MG.