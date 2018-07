Ricardo Gomes divulga relacionados com voltas de Buffarini, Lugano e Maicon

O técnico Ricardo Gomes divulgou neste domingo a lista de relacionados do São Paulo para o duelo contra o lanterna América-MG nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, no encerramento da 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As principais novidades são os retornos do lateral-direito argentino Buffarini e dos zagueiros Diego Lugano e Maicon, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta na última rodada.

O treinador relacionou 21 jogadores, mas não confirmou o time titular. As baixas são as mesmas dos últimos confrontos: Breno e Ytalo se recuperam de cirurgia no joelho, Lucas Fernandes, de cirurgias no joelho e no ombro, além de Bruno, Hudson e Carlinhos, que ficam fora por causa de estiramento na coxa.

O time tem ao menos duas dúvidas para começar em campo. Na lateral direita, Buffarini disputa posição com Wesley e, no ataque, Ricardo Gomes não informou se jogará Pedro ou Chavez. A provável escalação para esta segunda-feira terá: Denis; Wesley (Buffarini), Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Thiago Mendes, João Schmidt, Kelvin, Cueva e David Neres; Pedro (Chavez).

O São Paulo chega para a partida embalado por duas vitórias consecutivas. O time tricolor é o atual 12.º colocado, com 42 pontos, a seis de distância da zona de rebaixamento. Se vencer pode subir duas posições na tabela de classificação e ficar a seis pontos do G6.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS DO SÃO PAULO

Goleiros - Denis e Renan Ribeiro

Laterais - Buffarini e Mena

Zagueiros - Maicon, Rodrigo Caio, Lugano e Douglas

Volantes - Thiago Mendes, João Schmidt, Wellington e Wesley

Meias - Cueva, Jean Carlos e Daniel

Atacantes - Chavez, Kelvin, David Neres, Pedro Bortoluzo, Luiz Araújo e Robson.