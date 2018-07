Ricardo Gomes divulga relacionados do São Paulo, mas esconde escalação do time

O técnico Ricardo Gomes divulgou neste domingo a lista de relacionados do São Paulo para enfrentar o Fluminense nesta segunda-feira, às 21 horas, no estádio Giulitte Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, manteve o mistério sobre a formação titular.

O treinador fará ao menos duas mudanças na equipe, pois não contará com Hudson e Carlinhos, que sofreram lesões musculares na última quinta-feira, na derrota para o Santos por 1 a 0, no estádio do Pacaembu. Além deles, Bruno, Lyanco e Gilberto continuam fora.

No lugar de Hudson, a tendência é que Ricardo Gomes desloque o zagueiro Rodrigo Caio para a posição de volante e promova a entrada de Lugano na zaga. Na armação das jogadas, o treinador deve optar pelo peruano Cueva para atuar ao lado de Wesley.

O São Paulo está há cinco jogos sem vencer no Brasileirão e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Para o duelo desta segunda-feira, o time deve entrar em campo com: Denis; Buffarini, Lugano, Maicon e Mena; Rodrigo Caio, Thiago Mendes, Wesley e Cueva; Robson e Chavez.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS DO SÃO PAULO

Goleiros - Denis e Renan Ribeiro

Laterais - Buffarini, Auro e Mena

Zagueiros - Lugano, Rodrigo Caio, Maicon e Douglas

Meio-campistas - Thiago Mendes, Wesley, João Schmidt, Wellington, Cueva e Jean Carlos

Atacantes - Chavez, Kelvin, David Neres, Luiz Araújo, Robson e Pedro Bortoluzo