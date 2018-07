Ricardo Gomes diz achar natural protestos da torcida

O São Paulo venceu o Once Caldas por 1 a 0 e garantiu a primeira colocação do Grupo 2 da Libertadores, mas nem tudo foi motivo para festa no Estádio do Morumbi. Apesar do triunfo, o técnico Ricardo Gomes foi alvo de reclamações dos torcedores, insatisfeitos com uma substituição.

No início do segundo tempo, o técnico Ricardo Gomes trocou o atacante Fernandinho, autor do único gol da partida, pelo volante Jean. O treinador, porém, minimizou os protestos da torcida e justificou a sua alteração, dizendo que a sua ideia era reforçar o meio-de-campo são-paulino.

"É natural esta reação do torcedor quando vê um volante entrando no lugar do atacante. Temos de fazer o melhor para o time. O meio de campo estava indo embora depois do bom primeiro tempo", explicou Ricardo Gomes. Pouco depois, porém, o São Paulo passou a ter dois atacantes em campo, com a entrada de Washington no lugar de Jorge Wagner.