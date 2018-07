Ricardo Gomes elogia atuação do Botafogo no segundo tempo O Botafogo jogou para o gasto para vencer o Resende, por 1 a 0, no sábado, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Até o técnico Ricardo Gomes admite que o time alvinegro não fez nada mais do que a obrigação. Jogou mal no primeiro tempo e melhorou na segunda etapa, mas nada digno de muitos elogios.