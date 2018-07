Ricardo Gomes elogia Neilton e Sassá em vitória do Botafogo

A decisão de Ricardo Gomes de mudar a dupla de ataque do Botafogo e escalar Neilton e Sassá foi decisiva para o time superar o América Mineiro por 3 a 1, na noite de quarta-feira, em Volta Redonda, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, como destacou o treinador, que elogiou os jogadores.

"São dois jogadores que trabalharam comigo no ano passado, mas pelas lesões, o Sassá no joelho e o Neilton com um problema muscular, fiquei gerindo essa situação. São jogadores com a qualidade que vocês conhecem, mas ainda não estão no melhor da forma", disse.

Sassá marcou os três gols do Botafogo na partida, sendo dois de pênalti, enquanto Neilton teve participação direta em dois deles. Diante do questionamentos sobre as razões que o fazem não ter Neilton como um dos titulares absolutos do time, Ricardo Gomes citou problemas físicos do jogador.

"Você não pode fazer o Neilton jogar quarta, domingo, quarta, domingo. Vamos tentar recuperá-lo para o próximo jogo. Ele não fez a pré-temporada porque sofreu uma lesão grave. A partir disso, teve alguns bons momentos no Carioca, e no Brasileiro agora fez o seu melhor jogo", explicou.

Com a vitória, o Botafogo deixou a lanterna do Brasileirão, agora ocupada exatamente pelo América-MG, e também a zona do rebaixamento, embora possa ser ultrapassado pelo Atlético-MG na sequência da rodada, chegando aos oito pontos, na 16ª posição. O time carioca volta a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Corinthians, no Itaquerão.