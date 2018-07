Ricardo Gomes elogia Botafogo após empate: 'Merecíamos a vitória'

O Botafogo foi ao Recife no último domingo e conquistou seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro ao ficar no 1 a 1 diante do Sport, na Ilha do Retiro. Se normalmente o empate fora de casa é considerado bom resultado, o técnico Ricardo Gomes lamentou o placar em função do futebol apresentado por seus comandados e das oportunidades perdidas.

"Estávamos fora de casa, merecíamos a vitória pelo volume de jogo. Gostei mais do que na derrota para o São Paulo. Perdemos três ou quatro chances, tivemos um time mais coeso. Gostei do jogo, apesar de todas as dificuldades. Estou muito confiante nessa campanha do Botafogo", avaliou.

Se o técnico lamentou o empate, os jogadores deixaram o campo revoltados com a arbitragem. Os botafoguenses reclamaram muito de falta no goleiro Helton Leite no lance que gerou o gol do Sport, o primeiro da partida. Ricardo Gomes foi menos enfático, mas também viu infração naquele momento.

"Não vi direito o lance do gol do Sport, mas parece que houve falta no Helton Leite", comentou. "Fiquei na dúvida no lance, mas todos reclamaram demais. Só que o time encontrou uma força nessas reclamações e se reorganizou", elogiou.