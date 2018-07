Ricardo Gomes escala time misto no Vasco para encarar o Náutico

RIO - Com a vantagem de 3 a 0 construída no jogo de ida, o Vasco fará o segundo jogo com o Náutico, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, com uma equipe mista. O técnico Ricardo Gomes fará mudanças no meio-campo e no ataque, e manterá a dupla de zaga.

Jumar entrará no meio-campo, enquanto Bernardo substituirá Diego Souza na armação. Elton vai formar dupla de ataque com Eder Luís, um dos poucos do elenco a entrar em campo nas 20 partidas do Vasco neste ano. "Quero é jogar. Se for só um tempo ou o jogo todo eu não sei, mas tenho de aproveitar o meu momento. Estou crescendo agora", afirmou o atacante.

A única mudança na defesa será o retorno de Fagner, recuperado de lesão, à lateral direita. Dedé e Anderson Martins serão mantidos na zaga. O Vasco deverá entrar em campo com: Fernando Prass; Fagner, Dedé, Anderson Martins e Ramon; Jumar, Eduardo Costa, Felipe e Bernardo; Eder Luís e Elton.