Ricardo Gomes esconde time e minimiza campanha do Botafogo

A aproximação da reta final do Campeonato Carioca levou o técnico Ricardo Gomes a decidir adotar o mistério. Dois dias antes do duelo com o Bangu, em São Januário, pela penúltima rodada da Taça Guanabara, o treinador preferiu não revelar a escalação do time.

"Chegamos na parte decisiva da competição e temos que buscar os três pontos com o mesmo propósito das partidas anteriores. Com organização. Vou informar o time somente nos 45 minutos que antecedem a partida", afirmou o comandante do Botafogo.

Ricardo Gomes não poderá contar com o volante Bruno Silva, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e que deverá ser substituído por Otávio. Já Emerson Silva poderá formar a dupla de zaga com Carli, pois Renan Fonseca se lesionou no último treino e Emerson está contundido.

Adversário deste domingo, o Bangu foi o adversário do Botafogo na sua estreia no Campeonato Carioca, tendo sido batido por 2 a 0. Agora o time tentará ampliar o seu excelente retrospecto contra os pequenos do Rio - está com 100% diante deles. Ricardo Gomes, porém, minimiza o retrospecto e não crê em facilidades em São Januário.

"Não existe essa de time pequeno. Fase decisiva é assim e não temos que ter preferência. O Bangu está bem, diferente do time que enfrentamos no primeiro jogo do campeonato. Um Bangu diferente, com um treinador novo e jogando bem. Temos que esquecer aquele time que enfrentamos", disse.