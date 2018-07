Ricardo Gomes exalta peso de classificação do Botafogo na Copa do Brasil

Após ver o seu time vencer o Bragantino por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no estádio Luso Brasileiro, o técnico Ricardo Gomes exaltou a importância de o Botafogo ter confirmado vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil em um momento no qual o time luta para engrenar na temporada e sofre para deixar as últimas colocações do Campeonato Brasileiro - ocupa hoje a zona de rebaixamento, na 17ª posição.

"É bom entrar na fase decisiva da Copa do Brasil. A vitória também nos dá moral", ressaltou o comandante, para em seguida lembrar que no confronto anterior realizado no Luso Brasileiro, mais nova casa botafoguense, a equipe empatou por 3 a 3 com o Flamengo no clássico válido pela 15ª rodada do Brasileirão, no último dia 16. Em seguida, o time alvinegro acabou batido pela Chapecoense por 2 a 1, em Chapecó, pela 16ª rodada.

"Empatamos contra o Flamengo em um jogo estranho. Essa história de que está tudo certo, com o Botafogo jogando bem, não adianta. Se não traduzirmos (a superioridade em campo) em três pontos, o torcedor não quer saber. Essa vitória dá moral para todos: jogadores e comissão técnico. Isso é importante", destacou.

O Botafogo avançou de forma relativamente tranquila às oitavas de final diante do Bragantino, pois já tinha empatado por 2 a 2 no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, em Bragança Paulista, e assim também poderia se classificar com novas igualdades por 0 a 0 ou 1 a 1, tendo em vista o maior peso dos gols marcados fora de casa como critério de desempate.

O próximo rival do Botafogo na Copa do Brasil será definido na terça-feira, quando a CBF sorteará os confrontos das oitavas de final. Antes disso, novamente atuando em casa, o time terá pela frente o líder Palmeiras, domingo, às 18h30, pela 17ª rodada do Brasileirão.