Ricardo Gomes exalta vitória e elogia elenco do Vasco Duas vitórias, em duas partidas, com seis gols marcados e apenas um sofrido. E tudo isso utilizando a equipe reserva. Esse é o retrospecto do Vasco neste início de Campeonato Brasileiro. Disputando paralelamente a Copa do Brasil, na qual está na final, a equipe tem se aproveitado do elenco volumoso para também fazer bonito no Brasileirão.